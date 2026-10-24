oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

7.000 Euro

Kreuzfahrt-Riese fährt bald auch Salzburg an

O
von
Jetzt kommt der Blitz-Sommer
© bergfex.at
Mit 1,8 Millionen Touristen pro Jahr hat die Mozartstadt noch nicht genug. Jetzt laufen bereits die Buchungen für einen Kreuzfahrt-Riesen aus den USA.
OE24 auf Google bevorzugen

Sensation in der Kreuzfahrt-Welt. Der internationale Mega-Anbieter" Viking Cruises" hat die weltberühmte Mozartstadt erstmals fest als Destination mit Übernachtungs-Stopp.

Wahnsinn: Viele Termine schon jetzt ausgebucht

Das Angebot ist zwar bereits bekannt, doch am 31. Oktober 2026 endet die exklusive Frühbucher-Aktion („Fall Sale“) von Viking. Wer danach bucht, zahlt für das Salzburg-Abenteuer den absoluten Höchstpreis.

Auch interessant

Erster Christkindlmarkt sperrt jetzt schon auf

Oma und Opa steuern 3,6 Milliarden bei

Fälle weiten sich aus: Finger weg von diesen Forellenfilets

Und dieser hat es in sich: Aktuell wirbt Viking mit Rabatten von bis zu 5.000 US-Dollar pro Paar (also 2.500 Dollar pro Person) für ausgewählte Buchungen. Fällt dieser Bonus am 1. November weg, schießt die günstigste Standard-Kabine für die Hauptsaison (September-Termine) von den jetzigen 8.799 Dollar blitzartig auf weit über 11.000 Dollar pro Person hoch.

Karte mit Reiseroute per Kreuzfahrt und Bus von Oberammergau über Salzburg bis Budapest.
kreuzfahrten salzburg © Viking Cruises

Wer zu spät bucht, zahlt für den absoluten High-End-Luxus locker die Höchstpreise von über 20.000 Dollar pro Person.

Obwohl die Fahrten erst 2030 starten, zeigt ein Blick in das Buchungsystem der Linie: Viele der Termine sind bereits so gut wie ausgebucht! Salzburgs zieht Touristen an wie nie zuvor.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Vier Festnahmen nach Mordversuch in Wien

"Vorauseilender Gehorsam": Shitstorm für Standard wegen Gunkl-Artikel

Oma und Opa steuern 3,6 Milliarden bei

Erster Christkindlmarkt sperrt jetzt schon auf

Kreuzfahrt-Riese fährt jetzt auch Salzburg an

Fälle weiten sich aus: Finger weg von diesen Forellenfilets

Zeitumstellung: Heute werden die Uhren zurückgedreht

Räuber würgt 87-Jährige nach Bankbesuch

Herbstferien: Was machen wir mit den Kindern?

In dieser Kirche kannst du jetzt bouldern