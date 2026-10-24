Kreuzfahrt-Riese fährt bald auch Salzburg an

Mit 1,8 Millionen Touristen pro Jahr hat die Mozartstadt noch nicht genug. Jetzt laufen bereits die Buchungen für einen Kreuzfahrt-Riesen aus den USA.

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Sensation in der Kreuzfahrt-Welt. Der internationale Mega-Anbieter" Viking Cruises" hat die weltberühmte Mozartstadt erstmals fest als Destination mit Übernachtungs-Stopp.

Wahnsinn: Viele Termine schon jetzt ausgebucht

Das Angebot ist zwar bereits bekannt, doch am 31. Oktober 2026 endet die exklusive Frühbucher-Aktion („Fall Sale“) von Viking. Wer danach bucht, zahlt für das Salzburg-Abenteuer den absoluten Höchstpreis.

Und dieser hat es in sich: Aktuell wirbt Viking mit Rabatten von bis zu 5.000 US-Dollar pro Paar (also 2.500 Dollar pro Person) für ausgewählte Buchungen. Fällt dieser Bonus am 1. November weg, schießt die günstigste Standard-Kabine für die Hauptsaison (September-Termine) von den jetzigen 8.799 Dollar blitzartig auf weit über 11.000 Dollar pro Person hoch.

kreuzfahrten salzburg © Viking Cruises

Wer zu spät bucht, zahlt für den absoluten High-End-Luxus locker die Höchstpreise von über 20.000 Dollar pro Person.

Obwohl die Fahrten erst 2030 starten, zeigt ein Blick in das Buchungsystem der Linie: Viele der Termine sind bereits so gut wie ausgebucht! Salzburgs zieht Touristen an wie nie zuvor.