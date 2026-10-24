Fälle weiten sich aus: Finger weg von diesen Forellenfilets

Rückruf-Marathon bei den Forellenfilets von Nautica bei Lidl. Es gab bereits einen Rückruf, doch jetzt breiten sich die Fälle von Listerien auf weitere Chargen aus.

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Lidl ruft erneut die Forellenfilets von Nautica zurück. Der Grund: Listerien wurden in den Filets nachgewiesen, aber die Fälle weiten sich jetzt um weitere Chargen aus.

Bakterien-Alarm bei diesen Chargen

Betroffen sind die 125-Gramm-Packungen des dänischen Herstellers Danforel A/S. Ganz wichtig ist das Verbrauchsdatum auf der Verpackung. Neu betroffen sind: Sorte Natur mit den Daten 31.10.2026, 01.11.2026 und 03.11.2026.

Bereits zuvor wurden die Sorten Natur und Pfeffer mit dem Datum 20.10.2026 zurückgerufen.

Die Fische dürfen auf keinen Fall gegessen werden. Bei Lidl gibt es Geld zurück, auch ohne Nachweis des Kassenbons. Für weitere Informationen gibt es die Lidl-Kundenhotline: +43 800 500 810.

Listerien können lebensgefährlich sein

In der Aussendung wird ausdrücklich vor den Bakterien gewarnt. Listerien können heftigen Brechdurchfall, Fieber und grippeähnliche Symptome auslösen. Das Heimtückische: Die Krankheit kann auch erst Wochen nach dem Essen ausbrechen. Für gesunde Menschen ist die Infektion meist harmlos. Doch für Schwangere, ungeborene Babys, Senioren und chronisch Kranke können Listerien im schlimmsten Fall lebensgefährlich sein. Wer den Fisch gegessen hat und sich unwohl fühlt, sollte sofort zum Arzt.