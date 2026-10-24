Neues Ranking
Nicht Kitzbühel: DAS ist Österreichs bestes Skigebiet
Österreichs Skigebiete gehören auch 2026 zu den beliebtesten Wintersportdestinationen Europas. Bei den Readers’ Choice Awards des britischen Reisemagazins "Condé Nast Traveller" schafften es gleich vier heimische Skigebiete unter die 20 bestbewerteten Adressen des Kontinents. Am besten ist dabei Obergurgl im Tiroler Ötztal platziert.
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An der Spitze des Rankings steht das Schweizer Skigebiet Zermatt mit 98,33 von 100 möglichen Punkten. Unterhalb des Matterhorns erwarten Wintersportler rund 360 Pistenkilometer und zahlreiche Liftanlagen. Platz zwei geht an Verbier, ebenfalls in der Schweiz, gefolgt vom französischen Méribel. Auf Rang vier landet das italienische Val Gardena.
Obergurgl ist Österreichs bestplatziertes Skigebiet
Mit 91,67 Punkten erreicht der Tiroler Wintersportort Rang fünf. Die Höhenlage zwischen rund 1800 und über 3000 Metern gilt als wichtiger Vorteil für die Schneesicherheit. Das Skigebiet Obergurgl-Hochgurgl bietet 112 Pistenkilometer und 25 Liftanlagen. Viele Unterkünfte liegen zudem direkt an den Abfahrten.
- Zermatt, Schweiz
- Verbier, Schweiz
- Méribel, Frankreich
- Val Gardena, Italien
- Obergurgl, Österreich
- Corvara Alta Badia, Italien
- Cortina d’Ampezzo, Italien
- Les Arcs La Plagne, Frankreich
- St. Anton, Österreich
- Val d’Isère, Frankreich
- Les Deux Alpes, Frankreich
- Val Thorens, Frankreich
- St. Moritz, Schweiz
- Tignes, Frankreich
- Courchevel, Frankreich
- Zell am See-Kaprun, Österreich
- Kitzbühel, Österreich
- Courmayeur Mont Blanc, Italien
- Andermatt, Schweiz
- Avoriaz, Frankreich
Auch St. Anton am Arlberg überzeugt die internationale Leserschaft. Die Tiroler Destination landet mit 88,89 Punkten auf Platz neun und schafft damit den Sprung in die europäische Top zehn. Als Teil von Ski Arlberg bietet der Ort Zugang zu rund 300 Kilometern präparierter Pisten. Darüber hinaus ist St. Anton für anspruchsvolle Abfahrten, Freeride-Möglichkeiten und sein Après-Ski-Angebot bekannt.
Auf Rang 16 folgt Zell am See-Kaprun mit 83,22 Punkten. Die Region verbindet das Skifahren auf der Schmittenhöhe mit dem Gletschergebiet am Kitzsteinhorn. Mit der Ski ALPIN CARD stehen Wintersportlern insgesamt 408 Pistenkilometer in mehreren verbundenen Skigebieten zur Verfügung.
Kitzbühel komplettiert Österreichs Erfolg. Der traditionsreiche Skiort erreicht mit 82,67 Punkten den 17. Platz. International ist Kitzbühel vor allem für die Hahnenkammrennen und die Streif bekannt. Das Skigebiet bietet darüber hinaus 233 Abfahrtskilometer und 58 Liftanlagen.
Jährliche Rangliste
Die Ergebnisse beruhen auf den Bewertungen der Leserinnen und Leser von "Condé Nast Traveller", die bei den jährlichen Awards verschiedene Reiseziele und Urlaubsangebote beurteilen. Zu den Kriterien zählen unter anderem die Qualität von Hotels und Restaurants sowie die Infrastruktur innerhalb der Skigebiete.
Mit vier Platzierungen unter den besten 20 ist Österreich im Ranking stark vertreten. Neben der internationalen Konkurrenz aus der Schweiz, Frankreich und Italien behaupten sich damit gleich mehrere heimische Wintersportorte. Besonders Tirol kann auf das Ergebnis stolz sein: Zwei seiner Destinationen landen in den Top zehn.
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