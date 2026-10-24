Räuber würgt 87-Jährige nach Geldbehebung

Schock in Wien: Die betagte Frau wurde vom Täter ausgeraubt und verletzt.

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Zu einem bösen Überfall ist es am Freitagabend in Wien gekommen. Die Frau (87) hatte Geld in einer Bankfiliale abgehoben, als der Täter zuschlug.

Täter nahm Pensionistin in Würgegriff

Die Frau hatte einen höheren Geldbetrag abgehoben und verließ die Filiale. Beim Aufsperren der Eingangstür zu ihrem Wohnhaus in Ottakring wurde die Seniorin feige von hinten angegriffen, sie erlitt Verletzungen.

Der Unbekannte packte die 87-Jährige und nahm sie in einen Würgegriff. "Der Täter versuchte, ihr die Umhängetasche zu entreißen. Dabei kam es zu einem Gerangel, bei dem das Opfer zu Sturz kam und sich verletzte", so Polizeisprecherin Irina Steirer gegenüber der APA.

Der Mann flüchtete mit der Tasche, die Ermittlungen laufen.

Die Polizei rät:

Verwende einen Bankomaten im Bankfoyer. Lass dir größere Bargeldbeträge in einem separaten Raum auszahlen. Lass dir von Verwandten oder einer Vertrauensperson zur Bank und wieder nach Hause begleiten.

Achte vor dem Betreten der Bank und auf dem Heimweg auf verdächtige Personen. Wenn dir jemand verdächtig vorkommt, geh an einen belebten, sicheren Ort und verständige die Polizei unter 133.