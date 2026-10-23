Wow statt Grau: Wenn Lüftungstürme zu Kunstwerken werden

Sieben Künstler mit und ohne Behinderungen machen Kunst mitten im Alltag sichtbar, wodurch vier graue Lüftungstürme am Wiener Westbahnhof in neuem Glanz erstrahlen.

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Wer am Wiener Westbahnhof unterwegs ist, blickt derzeit auf echte Hingucker: Im Rahmen des Projekts "Bunte Türme für die Nachbarschaft" der Initiative VOI fesch wurden vier Lüftungstürme am Europaplatz und im Helga-Pollak-Kinsky-Park künstlerisch neu gestaltet. "Wir wollen der Kunst von Menschen mit Behinderungen eine Bühne geben. Hier steht sie mitten in Wien: Menschen bleiben stehen, schauen hin und kommen ins Gespräch. Genau das wollen wir öfter möglich machen", sagt VOI fesch-Gründer und Geschäftsführer Helmuth Stöber.

Die Werke entstanden in Workshops und einem dreitägigen Street-Atelier im vergangenen September. Vier Künstler aus sozialen Einrichtungen arbeiteten dafür mit den Street-Art-Künstlern El Jerrino, Axel Schindler und Käthe Löffelmann zusammen. Ihre Motive drehen sich um die Themen "Unterwegssein", "Ankommen", "Füreinander" und "Miteinander".

Insgesamt wurden rund 100 Quadratmeter Fläche gestaltet. Präsentiert wurde das Projekt am 20. Oktober gemeinsam mit Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht (SPÖ). "Es ist eine wunderbare Gelegenheit, Inklusion, Begegnung und Vielfalt im öffentlichen Raum sichtbar zu machen", so Baurecht. Unterstützt wurde die Aktion unter anderem von den Wiener Linien, PVE Wien West und UNIQA sowie durch die Bezirkskulturförderung Rudolfsheim-Fünfhaus.