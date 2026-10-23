Bunter Herbstzauber beim Kürbisfest Am Himmel

Am Wochenende verwandelt sich Am Himmel in Wien-Döbling in ein buntes Ausflugsziel für die ganze Familie mit Genuss und Kreativität – bei freiem Eintritt!

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Ab morgen warten in Wien-Döbling mehr als 200 Kürbissorten darauf, von Herbstausflüglern entdeckt zu werden: Eine Woche vor Halloween lockt das Kürbisfest Am Himmel Besucher von nah und fern zur Kürbisgourmetstraße, wo steirische Köstlichkeiten und beste Unterhaltung warten. Wer also Inspiration für seine persönliche Herbstküche sucht, wird hier ebenso fündig wie all jene, die ihre Wohnung dekorativ ausschmücken möchten.

Dabei ist für kleine und große Entdecker so einiges dabei: Beim Kürbisschnitzen etwa entstehen lustige oder schaurige Gesichter, während beim Drachenbasteln unter professioneller Anleitung eigene Fluggeräte gebaut werden. Ein besonderes Erlebnis verspricht außerdem die Begegnung mit den allseits beliebten Alpakas. Und wer es sich gutgehen lassen will, kann im Café Restaurant Oktogon herbstliche Spezialitäten und einen herrlichen Blick über Wien genießen.

Das Kürbisfest am Himmel im 19. Wiener Gemeindebezirk. © „Himmel“ Management & Betriebs G

Alles Wichtige auf einen Blick: Das Fest findet von Samstag, den 24. Oktober, bis Montag jeweils von 10 bis 18 Uhr statt – auch bei Schlechtwetter. Veranstaltungsort ist Am Himmel, Himmelstraße 125, 1190 Wien. Der Eintritt ist frei. Da die Parkplätze begrenzt sind, wodurch sich die öffentliche Anreise empfielt.