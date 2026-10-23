Ring für 2 Tage gesperrt: Bundesheer-Show legt Verkehr lahm

Wer stressfrei zum Nationalfeiertags-Spektakel am Wiener Heldenplatz gelangen will, ist am schnellsten mit der U-Bahn unterwegs.

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Die Wiener City steht am Nationalfeiertags-Wochenende vor Verkehrseinschränkungen: Wegen der Leistungsschau des Bundesheeres am Heldenplatz wird die Ringstraße am Sonntag und Montag abschnittsweise gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Operngasse und Schottengasse. Am Sonntag, 25. Oktober, gilt die Sperre von 7 bis etwa 18 Uhr, am Montag, 26. Oktober, von 8 bis voraussichtlich 20 Uhr.

Autofahrer müssen über Operngasse, Friedrichstraße, Getreidemarkt und weiter über die Landesgerichtsstraße beziehungsweise Maria-Theresien-Straße ausweichen. Laut ÖAMTC sind dabei Verzögerungen einzuplanen. Auch die Ringlinien fahren teilweise umgeleitet oder nur auf verkürzter Strecke, vor allem auf der Zweierlinie kommt es zu unregelmäßigen Intervallen.

Wer die Leistungsschau des österreichischen Bundesheers besuchen möchte, sollte das Auto also besser stehen lassen. Rund um die Veranstaltung dürften Parkplätze nämlich besonders knapp sein. Der ÖAMTC empfiehlt daher die Anreise mit der U-Bahn. Besucher aus den Bundesländern sollten auf Park-and-Ride-Anlagen ausweichen und von dort öffentlich weiterfahren.