oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

"OK, dann tschüss"

Alkolenker sprintet während Kontrolle davon

O
von
Polizei stoppt Alko-Biker (48) zweimal
© Apa/Symbolbild
Skurile Szenen im beschaulichen Maria Neustift, Oberösterreich. Ein Alkolenker ohne Führerschein wurde von der Polizei angehalten, doch dann geschah etwas Ungewöhnliches.
OE24 auf Google bevorzugen

Bei einer Verkehrskontrolle erlebten Polizisten im Bezirk Steyr-Land (Oberösterreich) jetzt eine handfeste Überraschung.

Betrunken im Firmenauto

Die Beamten stoppten den Mann (35) in einem Firmenwagen für einen Routine-Check. Schnell kam auf: Der Mann hat seit Jahren keinen Führerschein mehr. Zu allem Überfluss rochen die Polizisten auch noch eine kräftige Alkoholfahne. Ein erster Schnelltest schlug sofort an.

Da die Streife selbst kein Messgerät dabei hatte, forderten die Beamten per Funk Verstärkung an.

Auch interessant

Kreuzfahrt-Riese fährt bald auch Salzburg an

Erster Christkindlmarkt sperrt jetzt schon auf

Oma und Opa steuern 3,6 Milliarden bei

Als die Kollegen mit dem Alkomaten ankamen, wurde es dem 35-Jährigen offenbar zu brenzlig. Statt zu blasen, sagter den Polizisten den Spruch, den sie wohl nicht mehr vergessen werden: "Ok, dann tschüss", drehte sich um und verschwand im Wald.

Seither fehlt laut Angaben der Polizei jede Spur von dem Mann. Die Ermittlungen laufen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Waldbrände in Kalifornien

60 Millionen Euro: Grünes Licht für Mega-Projekt in Velden

22 Coronafälle in Pflegeheim in Zwettl

Börse Tokio schließt leichter

Schon 15 Zentimeter Neuschnee – Erste Straßensperre

Alkolenker sprintet während Kontrolle davon

Einbrecher werden als Flüchtlinge getarnt

Zeitumstellung: Heute werden die Uhren zurückgedreht

Nehammer: Fall Ott ist "Gefahr für die Demokratie"

Kreuzfahrt-Riese fährt jetzt auch Salzburg an