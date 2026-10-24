Alkolenker sprintet während Kontrolle davon

Skurile Szenen im beschaulichen Maria Neustift, Oberösterreich. Ein Alkolenker ohne Führerschein wurde von der Polizei angehalten, doch dann geschah etwas Ungewöhnliches.

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Bei einer Verkehrskontrolle erlebten Polizisten im Bezirk Steyr-Land (Oberösterreich) jetzt eine handfeste Überraschung.

Betrunken im Firmenauto

Die Beamten stoppten den Mann (35) in einem Firmenwagen für einen Routine-Check. Schnell kam auf: Der Mann hat seit Jahren keinen Führerschein mehr. Zu allem Überfluss rochen die Polizisten auch noch eine kräftige Alkoholfahne. Ein erster Schnelltest schlug sofort an.

Da die Streife selbst kein Messgerät dabei hatte, forderten die Beamten per Funk Verstärkung an.

Als die Kollegen mit dem Alkomaten ankamen, wurde es dem 35-Jährigen offenbar zu brenzlig. Statt zu blasen, sagter den Polizisten den Spruch, den sie wohl nicht mehr vergessen werden: "Ok, dann tschüss", drehte sich um und verschwand im Wald.

Seither fehlt laut Angaben der Polizei jede Spur von dem Mann. Die Ermittlungen laufen.