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Opfer (32) schwer verletzt nach Messerstich

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Bauchstiche von eifersüchtigem Ehemann
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Ein 32-Jähriger ist bei einer Messerattacke am Samstagnachmittag in Ebenthal im Bezirk Klagenfurt-Land schwer verletzt worden.
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Ein Fall von schwerer Körperverletzung, es hätte auch tödlich enden können. Die Tat ereignete sich am Samstagnachmittag in Ebenthal, Bezirk Klagenfurt-Land.

Gegen 15:10 Uhr flogen zwischen einem 32-Jährigen und einem 36-Jährigen in einer Privatwohnung die Fetzen. Laut Polizei soll zuerst der 32-Jährige mit dem Messer gedroht haben, aber nur der 36-Jährige tat es dann wirklich und stach dem 32-Jährigen das Eisen in die Brust.

Cannabiskraut wurde sichergestellt

Der Notarzt kämpfte vor Ort um das Leben des Kärntners. Mit schweren Verletzungen im Brustbereich wurde er mit Blaulicht in die Notaufnahme des Klinikums Klagenfurt gefahren.

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Gegen den 36-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Die Beamten stellten im Zuge der Amtshandlung eine geringe Menge Cannabiskraut sicher. Der Streit hat sich offenbar im privaten Bereich zugetragen.

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