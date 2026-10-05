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"Haydn grenzenlos": Klassik-Finale im Schloss

Rudolf Preyer
von
Die Klassik-Konzertreihe "Haydnregion Niederösterreich" bietet unter dem Motto "Grenzenlos klassisch" noch bis 13. Dezember ein durch Joseph und Michael Haydn inspiriertes Programm.
© Andrej Grilc
Klassik ohne Grenzen: Noch bis 13. Dezember lädt die „Haydnregion Niederösterreich" in zwölf Gemeinden zu Konzerten ein, vom Schloss bis zum Heurigen.
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Die Reihe „Grenzenlos klassisch" läuft bereits. Den Auftakt machten am 4. Oktober Camerata Carnuntum und Cantus Carnuntum unter Leo Wittner in der Pfarrkirche Höflein mit Haydns „Nikolaimesse". Am 11. Oktober spricht Winzerin Dorli Muhr im Haydn-Geburtshaus Rohrau mit dem Vorarlberger Unternehmer Jürgen Sutterlüty über den Wandel im Leben, das Klavierduo Gugg sorgt für die Musik.

Am 18. Oktober folgt eine Haydn-Serenade mit Tenor Kieran Carrel und Pianist Ammiel Bushakevitz. Am 26. Oktober wird es in der Papierfabrik Klein-Neusiedl schwungvoll: Mobilis Saxophonquartett und 4saxess treffen beim „Austrian Saxophone Project" auf Cellistin Harriet Krijgh.

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Premiere im Burgenland

Erstmals führt das Programm auch ins Burgenland. Im Barockschloss Kittsee spielt das Ensemble Barucco am 21. November „Harmoniemusik" von Haydn, Beethoven, Paul Anton Wranitzky und Paul Resch. Auch Mannersdorf steht auf dem Spielplan.

Das große Finale steigt am 13. Dezember in Schloss Rohrau. Geiger Rémy Ballot und Klaviervirtuosin Eloïse Bella Kohn servieren dort „Preziosen der Kammermusik" mit Werken von Haydn und Schubert. Der künstlerische Leiter Michael Linsbauer verspricht für die gesamte Reihe „kammermusikalische Juwelen, symphonische Schlüsselwerke, Solokonzerte und geistliche Monumentalwerke".

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