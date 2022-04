× Feuer in Süßwaren-Abteilung eines Supermarktes ausgebrochen

Freitagfrüh brach in einem Supermarkt im Bezirk Graz-Umgebung ein Feuer aus – der Schaden ist beträchtlich.

Gratkorn, Bezirk Graz-Umgebung. Am Freitag um 4 Uhr in der Früh brach in einem Supermarkt in Gratkorn aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand aus. Entstanden sei das Feuer im Bereich der Süßwaren-Abteilung, wie die Polizei informiert. Eine Angestellte des Supermarktes bemerkte den Brand bei ihrem Eintreffen kurz nach 04.30 Uhr. Verletzt wurde dabei niemand. Insgesamt 35 Einsatzkräfte der Feuerwehren Gratkorn-Markt, Gratwein, Judendorf und der Betriebsfeuerwehr Sappi Gratkorn löschten den Brand in der Folge rasch.

Aufgrund des Feuers brannten etwa sechs Laufmeter Regalfläche nieder. Durch die Hitze- und Rauchentwicklung wurde jedoch der gesamte Innenbereich des Supermarktes stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden ist beträchtlich und dürfte laut Angaben der Geschädigten mehrere hunderttausend Euro betragen.

© Feuerwehr Gratkorn - Markt ×

© Feuerwehr Gratkorn - Markt

Die genaue Brandursache konnte bislang nicht restlos geklärt werden und ist Gegenstand weiterer Ermittlungen von Brandermittlern bzw. Sachverständigen.