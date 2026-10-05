Hauptplatz-Neugestaltung wegen Tiefgaragen-Thema verschoben

Rechtliche Fragen müssen noch geklärt werden.

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Der für April 2027 geplante Baustart zur Neugestaltung des Linzer Hauptplatzes kann nicht gehalten werden. Grund sind noch offene rechtliche und vertragliche Fragen im Zusammenhang mit der Tiefgarage. Vor Ausschreibung und Baustart müssen diese mit dem Betreiber verbindlich geklärt werden.

"Die Neugestaltung des Hauptplatzes wird umgesetzt. Bevor wir bauen können, müssen aber alle rechtlichen Fragen rund um die Tiefgarage sauber geklärt sein. Diese Abstimmungen brauchen mehr Zeit als ursprünglich angenommen. Deshalb wird es im April 2027 noch keinen Baustart geben", erklärte Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) am Montag in einer Aussendung. Ein neuer Zeitplan werde festgelegt, sobald die notwendigen Vereinbarungen abgeschlossen sind.

Tiefgaragendecke muss saniert werden

Fast Dreifünftel des Platzes sind durch die Tiefgarage unterbaut. Diese wurde in den 1980er Jahren errichtet und aufgrund von Bodenuntersuchungen wurde festgestellt, dass eine Sanierung der Tiefgaragendecke im Zuge der Neupflasterung notwendig ist.

Die Bäume werden gezielt unter Berücksichtigung bestehender Einbauten wie Tiefgarage und Bunkeranlage platziert und verdichten sich besonders an den Stellen, die während der Sommerhitze stark belastet sind. Vor den Kopfbauten soll dank Bäumen ein kühler Aufenthaltsbereich entstehen.

Auf der Südseite des Platzes entsteht als Pendant zu den neuen Aufenthaltsbereichen an der Kunstuniversität eine großzügige Gestaltung rund um den Neptunbrunnen, die durch schattenspendende Platanen eine hohe Aufenthaltsqualität bietet.