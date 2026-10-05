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"Tempo beim Wasserstoffhochlauf entscheidet über Zukunft des Industriestandorts"

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© litec
H2 Convention 2026 versammelt wesentliche H2-Akteure Ende November in Linz.
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Wirtschafts- und Energie-Landesrat Markus Achleitner sieht in Wasserstoff die Schlüsseltechnologie, um Oberösterreichs energieintensive Industrie wettbewerbsfähig zu halten, Wertschöpfung und Arbeitsplätze abzusichern und die Energieversorgung zukunftsfit aufzustellen: „Wir haben daher das OÖ. Wasserstoffnetzwerk gestartet, dessen Umsetzung mit bereits 78 Netzwerkpartnern und 643 Mio. Euro Projektvolumen rasch voranschreitet. So werden im Projekt HI2 Valley Oberösterreich, Steiermark und Kärnten zu einem gemeinsamen Wasserstoffraum verbunden", sagt Achleitner im Vorfeld zur H2 Convention 2026 am 25. und 26. November in der Tabakfabrik Linz, bei der neben relevanten Akteuren auch Bayerns Staatssekretärs Tobias Gotthardt kommt.

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Neben Experten auch junge Zielgruppe

Die Linz AG wird innovative Projekte präsentieren. 
"Eines davon ist die umsetzungsreife Weiterentwicklung unseres Energieparks Asten im Sinne einer effizienten Verbindung von Elektrolyse mit Sauerstoff- und Abwärmenutzung, Biogas und Fernwärme. Wir freuen uns, dieses und weitere Projekte im Rahmen der Convention vorzustellen und zu diskutieren. Neben dem Austausch auf Expertenebene ist uns auch jener mit Schüler:innen und Studierenden ein großes Anliegen. Daher unterstützen wir auch die speziellen  Programmpunkte für die junge Zielgruppe bei der H2 Convention“, sagt LINZ AG Generaldirektor Erich Haider.

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