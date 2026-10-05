Einbruch in vier städtische Kindergärten

Einbrecher nahmen keine Laptops oder Kinderkleidung mit - nur Bargeld.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Vier der sechs städtischen Kindergärten in Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) sind am Wochenende laut orf.at zum Ziel von Einbrechern geworden. Weil die Polizei am Montag noch Spuren sicherte, mussten Eltern ihre Kinder teilweise wieder mit nach Hause nehmen. Ab Dienstag soll wieder normaler Betrieb herrschen.

Mehr als 100 Euro gestohlen

laut Amtsleiterin Tina Haunschmid wurde nur Bargeld gestohlen: "In einem Fall sind 57 Euro und in einem anderen 70 Euro gestohlen worden. Unsere Mitarbeiterinnen sind angehalten, größere Beträge immer zur Bank zu bringen und somit sind in den Kindergärten keine hohen Barbeträge."