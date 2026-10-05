Schlangenlinien-Fahrt mit 2,64 Promille

In Deutschland darf man bei einem Wert von 1,6 Promille definitiv nicht mehr aufs Rad. Ein Welser lag noch ein Promille darüber.

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Ein alkoholisierter Radfahrer musste in der Nacht auf Montag in Wels angehalten werden. Der 58-jährige Radfahrer aus Wels wurde gegen 1:15 Uhr von einer Polizeistreife auf der Laahener Straße in starken Schlangenlinien fahrend wahrgenommen. Bei der anschließenden Kontrolle konnten die Beamten eindeutige Symptome einer Beeinträchtigung feststellen.

Ein durchgeführter Alkotest ergab einen relevanten Wert von 2,64 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem Lenker untersagt. Er wird angezeigt.