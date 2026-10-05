oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

In Wels

Schlangenlinien-Fahrt mit 2,64 Promille

Radfahrer Nacht
© Getty Images (Symbolbild)
In Deutschland darf man bei einem Wert von 1,6 Promille definitiv nicht mehr aufs Rad. Ein Welser lag noch ein Promille darüber.
OE24 auf Google bevorzugen

Ein alkoholisierter Radfahrer musste in der Nacht auf Montag in Wels angehalten werden. Der 58-jährige Radfahrer aus Wels wurde gegen 1:15 Uhr von einer Polizeistreife auf der Laahener Straße in starken Schlangenlinien fahrend wahrgenommen. Bei der anschließenden Kontrolle konnten die Beamten eindeutige Symptome einer Beeinträchtigung feststellen.

Auch interessant

Koffer-Stopp im Wiener Stephansdom

Ski-Saison 2026/27: Wann Österreichs größte Skigebiete öffnen

Hüpf-Alarm bei Langenlois

Ein durchgeführter Alkotest ergab einen relevanten Wert von 2,64 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem Lenker untersagt. Er wird angezeigt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

17-Jähriger übersah Stopptafel: Drei Verletzte

Schlangenlinien-Fahrt mit 2,64 Promille

Martin-Luther-Platz: Finale Phase der Neugestaltung

Tierarzt-Ausbildung wird in Oberösterreich gestärkt

Frauenkar bekommt Schneekanonen für drei Mio. Euro

Erdgasspeicher der Linz AG vollständig gefüllt

ORF-Lange Nacht der Museen lockt morgen in OÖ

81 Anzeigen bei E-Moped-Kontrollen in Linzer City

Urfix-Bilanz mit Traktordiebstahl

1,6 Millionen Euro fließen in den Welser Tiergarten