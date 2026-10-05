In Wels
Schlangenlinien-Fahrt mit 2,64 Promille
Ein alkoholisierter Radfahrer musste in der Nacht auf Montag in Wels angehalten werden. Der 58-jährige Radfahrer aus Wels wurde gegen 1:15 Uhr von einer Polizeistreife auf der Laahener Straße in starken Schlangenlinien fahrend wahrgenommen. Bei der anschließenden Kontrolle konnten die Beamten eindeutige Symptome einer Beeinträchtigung feststellen.
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Ein durchgeführter Alkotest ergab einen relevanten Wert von 2,64 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem Lenker untersagt. Er wird angezeigt.
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