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Springender Besuch

Hüpf-Alarm bei Langenlois

Rudolf Preyer
von
Ungläubig schaut er uns an.
© Unsplash
Känguru-Alarm in NÖ! Vier Heimkehrer stoppten bei Langenlois für ein Beuteltier auf der Straße und saßen danach auch noch fest.
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Austria oder Australia? In der Nacht auf Samstag fuhren vier Besucher der Pferdemesse von der Arena Nova nach Hause. Kurz vor Mitternacht stand beim Baumarkt in Kammern plötzlich ein Känguru vor ihrem Auto.

Im Wagen herrschte erst Schweigen. Die Gruppe wählte die 133.

Gemeinsam versuchten alle, das Tier einzufangen, doch es hatte andere Pläne. Nach rund einer Stunde scheuchten sie es in Richtung Wildnis. Dann war das Känguru verschwunden.

Dafür streikte jetzt das Auto: Die Scheinwerfer hatten die ganze Zeit gebrannt, die Batterie war leer. Um 2 Uhr früh kam endlich die Starthilfe. Wo das Känguru jetzt ist? - ist noch ungewiss.

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