Herbst-Deal: Diesen adidas-Klassiker gibt es in vielen Farben

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Im Herbst brauchen wir Schuhe, die unkompliziert sind: morgens schnell hineinschlüpfen, den ganzen Tag bequem unterwegs sein und trotzdem zu Jeans, Stoffhose oder Chino passen. Genau in diese Kategorie fällt der adidas Grand Court Base 3.0. Der Sneaker verbindet den typischen cleanen adidas-Look mit einem zeitlosen Design – und könnte damit schnell zum neuen Alltagsschuh für die kommenden Monate werden.

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Besonders schön: Das Modell ist in vielen verschiedenen Farben erhältlich. Sie können also selbst entscheiden, ob Sie es im Herbst lieber klassisch und zurückhaltend mögen oder mit Ihrem Sneaker einen kleinen Farbakzent setzen möchten.

Ein Sneaker, der morgens nicht viel Überlegung braucht

Es gibt Schuhe, um die man ein komplettes Outfit baut – und es gibt Schuhe, die einfach zu fast allem funktionieren. Der Grand Court Base 3.0 gehört für uns eindeutig zur zweiten Kategorie. Sein klassisches Design lässt sich unkompliziert kombinieren und funktioniert sowohl im Alltag als auch bei einem entspannten Wochenend-Look.

adidas Men's Grand Court Base 3.0 Schuh © adidas

Gerade im Herbst ist das praktisch: Jeans, Pullover, Übergangsjacke und Sneaker – fertig. Wer es etwas schicker mag, kombiniert das Modell mit Chino, Strickpullover und Mantel. So müssen Sie morgens nicht lange überlegen, welcher Schuh zum Outfit passt.

Viele Farben machen die Auswahl besonders interessant

Und Sie müssen sich nicht automatisch für den klassischen weißen Sneaker entscheiden. Den adidas Grand Court Base 3.0 gibt es in verschiedenen Farbkombinationen, sodass sich für unterschiedliche Herbst-Looks ein passendes Modell finden lässt.

Wer ohnehin noch einen unkomplizierten Sneaker für die Übergangszeit sucht, sollte deshalb einen Blick auf die verschiedenen Varianten werfen. Klassisches adidas-Design, alltagstauglicher Komfort und jede Menge Kombinationsmöglichkeiten – manchmal braucht es für einen guten Herbstschuh eben gar nicht mehr.

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