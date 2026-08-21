Absagen-Welle: Schlager-Shows platzen!

Die Konzertbranche steht vor einer dramatischen Entwicklung. Immer mehr Tourneen werden kurzfristig abgesagt oder verschoben, weil die Fans beim Ticketkauf zögern.

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Die deutsche und österreichische Konzertbranche schlägt Alarm. Immer häufiger müssen Tourneen etablierter Künstler verschoben, Hallen verkleinert oder Konzerte gänzlich abgesagt werden. Was in der Vergangenheit oft mit vorgeschobenen organisatorischen Gründen oder plötzlichen Erkrankungen kaschiert wurde, wird heuer von den Veranstaltern überraschend offen ausgesprochen: Es wurden schlichtweg nicht genügend Karten im Vorverkauf abgesetzt. Diese Entwicklung betrifft längst nicht mehr nur unbekannte Newcomer, sondern trifft die gesamte Musiklandschaft und ganz besonders die sonst so erfolgverwöhnte Schlagerbranche mit voller Härte.

Die wirtschaftliche Realität hinter den Kulissen ist dramatisch. Erst am 19. August 2026 wurde bekannt, dass die Sängerin ela. ihre für September geplante Tournee komplett absagen muss. Geplant waren Auftritte in großen Städten wie Hamburg, Hannover, Köln, Frankfurt, Berlin und Leipzig. Als Begründung nannte die Künstlerin ganz offen die unzureichenden Ticketverkäufe, die eine wirtschaftliche Durchführung unmöglich machten. Zugleich verwies sie auf die schwierige finanzielle Situation vieler Menschen angesichts der Teuerung und der gestiegenen Lebenshaltungskosten.

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Mit diesem Problem steht sie jedoch keineswegs alleine da. Auch im Schlagersegment kam es zuletzt zu herben Rückschlägen. Die für das Jahr 2025 geplante und beliebte "Immer wieder sonntags"-Tournee rund um Moderator Stefan Mross musste auf das Jahr 2026 verschoben werden. Auch hier war der schwache Vorverkauf der ausschlaggebende Faktor.

Ein gefährlicher Teufelskreis für Veranstalter und Fans

Das Phänomen der kurzfristigen Absagen birgt eine enorme Sprengkraft für die Zukunft der gesamten Live-Unterhaltung. Es droht ein Teufelskreis, der das traditionelle System des Vorverkaufs im Kern erschüttert. Wenn Fans regelmäßig von abgesagten Konzerten lesen, ändern sie ihr Kaufverhalten. Wer möchte schon monatelang im Voraus teure Karten für Shows, Anreise und Hotels bezahlen, wenn am Ende die Absage droht? Die logische Konsequenz für die Musikfans lautet: Abwarten und die Karte erst kurz vor dem Event kaufen.

Auch Stefan Mross kämpft gegen das Aus seiner Show und hat Probleme beim Ticketverkauf. © Getty Images

Dieser abwartende Trend wird für die Veranstalter jedoch zum existenzbedrohenden Risiko. Der Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft (BDKV) in Deutschland betont beispielsweise, dass frühe Ticketverkäufe die essenzielle Basis für die Planungssicherheit darstellen. Nur so lassen sich die enormen Produktionskosten im Vorfeld absichern. Wenn die Fans jedoch erst wenige Wochen vor dem Termin zugreifen, steht der Veranstalter monatelang im Ungewissen und zieht im Zweifel lieber frühzeitig die Reißleine, um noch größeren finanziellen Schaden abzuwenden.

Der Schlager im harten Verdrängungswettbewerb

Besonders für den Schlager ist diese Entwicklung eine große Herausforderung. Wenn in einer Region mehrere ähnliche Schlager-Events aufeinandertreffen, müssen die Fans Prioritäten setzen. Kleinere Formate oder neue Tourneekonzepte haben es in diesem dichten Marktumfeld extrem schwer, sich gegen die etablierten Branchenriesen durchzusetzen. Die Zukunft wird zeigen, ob die Veranstalter umdenken müssen. Künftig könnte es sinnvoller sein, auf kleinere, dafür aber ausverkaufte Hallen zu setzen, anstatt halbleere Riesen-Arenen zu riskieren. Nur durch Verlässlichkeit und eine realistische Planung lässt sich das Vertrauen der treuen Fans langfristig sichern.