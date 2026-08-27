Jetzt kommt jede Menge Saharastaub nach Österreich

Die Afrika-Hitze bringt auch Staub aus der Sahara mit.

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Am Donnerstag scheint zwar vielerorts die Sonne, doch die Luft bleibt nicht überall klar. Mit einer föhnigen Südströmung gelangt Saharastaub in höheren Luftschichten ins Land und lässt den Himmel teilweise milchig und diesig erscheinen.

Besonders im Westen macht sich der Föhn bemerkbar. Gleichzeitig frischt der Wind von Oberösterreich bis ins Nordburgenland aus Ost bis Südost lebhaft auf. Die Temperaturen klettern auf 27 bis 33 Grad, in Tirol sind lokal sogar rund 33 Grad möglich. Einzelne Nebel- und Hochnebelfelder, etwa im Lungau oder im östlichen Weinviertel, lösen sich am Vormittag rasch auf.

© APA/dpa/Thomas Warnack

Bis zu 36 Grad

Am Freitag wird die Hitze noch intensiver. Wieder scheint meist die Sonne, allerdings kann der Saharastaub den Himmel deutlich eintrüben. Vor allem in den Alpen nimmt der Südföhn kräftig bis stürmisch zu. In Niederösterreich, Wien und dem Nordburgenland weht starker Südostwind.

Dazu steigen die Temperaturen auf 29 bis 35, örtlich sogar 36 Grad. Besonders heiß wird es im Flachgau, in Ober- und Niederösterreich sowie in der Obersteiermark. Im äußersten Westen bleibt es mit etwa 26 Grad etwas angenehmer.

In der Nacht auf Samstag ändert sich das Wetter dann deutlich: Von Westen ziehen teils kräftige Regenschauer und Gewitter auf. Der Saharastaub könnte dabei auch wieder stärker zum Thema werden – insbesondere dort, wo Niederschlag die Staubpartikel aus der Luft auswäscht.