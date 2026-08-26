Jetzt droht Frankreich der  nächsten Tornado

Nach dem schweren Tornado vom Montag ist die Unwettergefahr in Frankreich noch nicht vorbei. Schon am Mittwochabend ziehen im Westen neue heftige Gewitter auf – mit Hagel, Starkregen und schweren Windböen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am Mittwochnachmittag verschärft sich die Wetterlage im Westen Frankreichs deutlich. Vor allem zwischen Poitou-Charentes, Pays de la Loire, der Ostbretagne, Perche und Sologne können sich zum Abend besonders kräftige Gewitter entwickeln. Der französische Wetterdienst Météo-France warnt vor Hagel, starken Windböen und intensiver Blitzaktivität.

Möglich sind Hagelkörner mit einer Größe von etwa zwei bis fünf Zentimetern. Dazu können innerhalb einer Stunde bis zu 30 Millimeter Regen fallen. Bei den Windböen werden verbreitet 80 bis 100 km/h, lokal auch mehr, erwartet.

Die Wetterlage ist dabei besonders explosiv: Mehrere Faktoren treffen aufeinander und können die Bildung sogenannter Superzellen begünstigen. Auch Wirbelstürme beziehungsweise Tornados können laut Météo-France am Mittwoch und Donnerstag nicht ausgeschlossen werden.

Frankreich noch unter dem Eindruck des Tornados

Die neue Wetterlage trifft das Land nur zwei Tage nach einem schweren Tornado in Südfrankreich. Am Montag wurde die Gemeinde Pomas von dem Wirbelsturm getroffen. Rund 300 Häuser wurden beschädigt, 39 Menschen verletzt, 17 davon mussten ins Krankenhaus.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Für Urlauber bedeutet das: Wer derzeit in Frankreich unterwegs ist, sollte die offiziellen Warnungen und die Wetterentwicklung besonders aufmerksam verfolgen.