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Kamera filmte alles

Sex im Urlaub: Jetzt droht ein Jahr Gefängnis für Tourist

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© Getty Images
Ein kurzer Urlaubsflirt könnte für einen Australier auf Bali ein bitteres Nachspiel haben. Der 27-Jährige wurde kurz vor seinem Rückflug am Flughafen festgenommen – eine Überwachungskamera brachte die Behörden auf seine Spur.
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Bill Aspinall soll laut örtlichen Medien gemeinsam mit einer bislang unbekannten Frau in einem Wohngebiet Sex gehabt haben. Eine Überwachungskamera zeichnete das Geschehen auf. Auch die Aufforderungen einer Anwohnerin, das Paar solle aufhören, sollen nichts bewirkt haben.

Die Aufnahmen wurden anschließend ausgewertet. Mithilfe der Gesichtserkennung konnten die Behörden den Australier offenbar identifizieren.

Als der Mann am Dienstagabend seinen Flug nach Brisbane antreten wollte, wurde er am Flughafen gestoppt. Die Ausreise wurde ihm vorerst untersagt.

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Auch die Frau wird gesucht

Nach der beteiligten Frau wird weiterhin gesucht. Ein Ermittler erklärte, die Einwanderungsbehörde werde eng mit der Polizei zusammenarbeiten, um die mutmaßliche Beteiligte ausfindig zu machen und das weitere Verfahren zu verfolgen.

Die Überwachungskamera filmte alles. © X

Auch mögliche einwanderungsrechtliche Konsequenzen stehen im Raum, sollte ein entsprechender Verstoß festgestellt werden.

Bis zu ein Jahr Haft für unverheiratete Paare

Für Touristen ist die Rechtslage besonders wichtig: In Indonesien gelten seit Anfang 2026 neue Strafbestimmungen, die Geschlechtsverkehr zwischen unverheirateten Paaren unter bestimmten Voraussetzungen unter Strafe stellen. Das Gesetz gilt auch für ausländische Urlauber. Als Höchststrafe sind bis zu einem Jahr Gefängnis vorgesehen.

Der Fall zeigt damit, wie schnell ein vermeintlich harmloser Urlaubsmoment für Touristen auf Bali rechtliche Folgen haben kann.

Auch in anderen Fällen mussten Urlauber zuletzt feststellen, dass auf der Insel strenge Regeln gelten. So geriet ein Schweizer Tourist wegen Social-Media-Videos am hinduistischen Feiertag Nyepi, dem "Tag der Stille", in Schwierigkeiten.

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