Cheyenne Ochsenknecht: Promi-Power für die Bundesliga!

Jetzt ist es offiziell: Cheyenne Ochsenknecht übernimmt eine Führungsrolle im österreichischen Fußball! Das frühere Model und Tochter von Schauspiel-Star Uwe Ochsenknecht wird Präsidentin des Frauenfußballvereins USV Neulengbach!

Die 24-Jährige Cheyenne Ochsenknecht, die mittlerweile mit ihrer Familie in der Steiermark lebt und dort eine Rinderzucht betreibt, will frischen Wind in den Frauenfußball bringen – mit einer klaren Botschaft: Frauen gehören ins Rampenlicht! „Cheyenne Ochsenknecht steht für Haltung, Mut und die Überzeugung, dass Frauen im Sport nicht länger im Schatten stehen dürfen“, heißt es in einer offiziellen Mitteilung des Vereins. Die prominente Neu-Präsidentin bringe nicht nur große mediale Aufmerksamkeit mit, sondern vor allem eine klare Vision: mehr Sichtbarkeit, bessere Förderung und neue Strukturen für den österreichischen Frauenfußball.

USV Neulengbach gilt als Traditionsverein im heimischen Frauenfußball und will sich mit Ochsenknecht an der Spitze neu aufstellen. Ziel sei es, den Fußball für Frauen in Österreich neu zu denken. „Es ist an der Zeit, das zu ändern“, sagt Cheyenne Ochsenknecht mit Blick auf die bisher mangelnde Anerkennung, die viele Fußballerinnen trotz großer Leistungen erfahren. Die Deutsch-Österreicherin betont: „Frauen im Fußball leisten Großartiges – oft ohne die Unterstützung, die sie verdienen. Ich möchte gemeinsam mit Neulengbach Strukturen schaffen, die langfristig etwas bewegen.“

Verein setzt auf frische Impulse

Die neue Präsidentin will den Verein nicht nur sportlich, sondern auch organisatorisch in eine neue Ära führen. Mehr Nachwuchsförderung, ein professionelleres Umfeld und ein stärkeres öffentliches Bewusstsein für den Frauenfußball sollen künftig die Ausrichtung bestimmen. Am Freitag, dem 9. Mai, wird bereits das neue Trainerteam des Vereins vorgestellt. Cheyenne Ochsenknecht selbst wird bei der Präsentation zwar nicht vor Ort sein, plant aber, zum letzten Heimspiel vor der Sommerpause persönlich anwesend zu sein.

Mit dem Engagement von Cheyenne Ochsenknecht setzt der USV Neulengbach ein klares Zeichen: Der Frauenfußball in Österreich bekommt prominente Unterstützung – und die Aufmerksamkeit, die er verdient. Ein mutiger Schritt mit Vorbildwirkung, der den Weg für mehr Gleichberechtigung und Anerkennung im Sport ebnen könnte.

Ob auf dem Spielfeld oder in der Vereinsführung: Frauen zeigen, was in ihnen steckt. Und Cheyenne Ochsenknecht macht deutlich, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um dem Frauenfußball die Bühne zu geben, die er verdient.