oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Knallharte Prognose

Bauernregel: "Im September viele Spinnen..."

OR
von
Eine Spinne sitzt in der Mitte ihres Netzes vor dunklem Hintergrund.
© Getty Images
Der September bringt oft viele Spinnen in Wohnungen und Gärten mit sich. Eine alte Bauernregel sieht darin ein klares Zeichen für einen bevorstehenden harten Winter.
OE24 auf Google bevorzugen

Eine alte Weisheit lautet: "Wenn im September viele Spinnen kriechen, sie einen harten Winter riechen." Das Phänomen fällt derzeit in vielen Wohnräumen, Kellern, Schuppen sowie auf Wiesen auf. Früher nutzten die Menschen solche Beobachtungen in der Natur, um sich rechtzeitig auf die kalte Jahreszeit vorzubereiten und Vorräte anzulegen. Doch hat der spürbare Spinnenauftritt tatsächlich eine Bedeutung für das kommende Wetter?

Auch interessant

20-Meter-Flammen in Korneuburg

Hitze-Opfer Melk: Der Wirtschaft fehlen Donau-Schiffe

Vom 27.-30.8.: Das ist dieses Wochenende in Wien los

Paarungszeit sorgt für Spinnenwanderung

Der Hauptgrund für die vielen Begegnungen im Spätsommer ist biologischer Natur. Bei zahlreichen Hausspinnen werden die Männchen zu dieser Zeit geschlechtsreif. Sie verlassen ihre Netze und wandern umher, um Weibchen zu suchen. Dabei gelangen sie häufiger in menschliche Behausungen. Zudem sind die Tiere im Garten nach dem Sommer ausgewachsen. Die im Frühjahr geschlüpften Jungtiere haben eine beachtliche Größe erreicht, was auch ihre Netze deutlich auffälliger macht.

Tau macht Netze sichtbar

Die herbstlichen Bedingungen verstärken diesen Eindruck zusätzlich. Nach kühlen Nächten lagern sich Tautropfen an den Netzen an, wodurch sie morgens an Hecken und auf Wiesen glitzern. An sonnigen Tagen im September lässt sich zudem das sogenannte Spinnenfliegen beobachten. Dabei nutzen junge Baldachinspinnen feine Fäden, um sich vom Wind an neue Orte tragen zu lassen. Dieses Verhalten ist Teil ihres normalen Lebenszyklus und steht in keinem Zusammenhang mit einem extremen Winter.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Aus Rache: Brutales Teenie-Duo verprügelte 12-Jährige

E-Scooter-Fahrer nach Crash zweimal reanimiert

Opa stürzt vor den Augen seines Enkels in den Tod

Absturz in Attersee: Zwei Leichen im Cockpit!

Österreicher stürzt bei Rallye in Schlucht: tot

40-Jährige von Jagdterrier mehrmals gebissen

Mordfall Jennifer S.: "Er hat sie eiskalt erwürgt"

Bauernregel: "Im September viele Spinnen..."

Dreiste Taxi-Abzocke nach Rapid-Match

Für Frühaufsteher: DANN sieht man die Mondfinsternis