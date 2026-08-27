Drogen-Opa wollte drei Sonnenbrillen rauben

In einem Brillengeschäft auf der Mariahilfer Straße in Wien wollte ein 70-jähriger Deutscher zuerst drei Brillen um 5 Euro kaufen. Weil sie aber das 100-Fache kosteten, wurde er zum Räuber.

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Wien. Die Polizei wurde Donnerstagvormittag aufgrund eines räuberischen Diebstahls in einem Optikerfachgeschäft auf der MaHü alarmiert: Demnach soll ein eher verwahrloster Kunde versucht haben, das Geschäft mit drei Sonnenbrillen im Wert von 500 Euro zu verlassen, ohne diese zu bezahlen bzw. legte er eine 5-Euro-Banknote auf den Tisch und sagte: "Passt schon!"

Als ein Mitarbeiter den Mann anhalten wollte, soll dieser ihn mit einem Klappmesser bedroht und anschließend mit der Beute geflüchtet sein.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Josefstadt konnten den Tatverdächtigen kurz darauf anhalten und vorläufig festnehmen. Im Zuge der Personsdurchsuchung wurden das mutmaßliche Diebesgut, zwei Klappmesser sowie rund 40 Gramm Suchtmittel, vermutlich Cannabisharz, vorgefunden und sichergestellt. Gegen den 70-jährigen Deutschen, der über keinen aufrechten Wohnsitz im Bundesgebiet verfügt, wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Der Mann wurde wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls sowie nach den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes angezeigt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt überstellt.