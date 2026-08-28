Seit Mittwoch
Deutscher Urlauber (61) in Vorarlberg vermisst
Der Urlauber hatte seine Unterkunft im deutschen Oberstdorf laut Polizei alleine verlassen und wurde zuletzt bei der Ifen-Bergbahn in Hirschegg im Kleinwalsertal gesehen. Da der Mann auf eine regelmäßige Medikamenteneinnahme angewiesen ist, wurde umgehend eine groß angelegte Suchaktion gestartet.
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Polizei und Bergrettung waren mit zahlreichen Einsatzkräften, zwei Hubschraubern, Suchhunden und Drohnen im Einsatz. Die Suche blieb bisher ohne Ergebnis und wird am Freitag fortgesetzt, hieß es.
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