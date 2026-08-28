Deutscher Urlauber (61) in Vorarlberg vermisst

Ein 61-jähriger Mann aus Deutschland wird seit Mittwoch im Kleinwalsertal vermisst.

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Der Urlauber hatte seine Unterkunft im deutschen Oberstdorf laut Polizei alleine verlassen und wurde zuletzt bei der Ifen-Bergbahn in Hirschegg im Kleinwalsertal gesehen. Da der Mann auf eine regelmäßige Medikamenteneinnahme angewiesen ist, wurde umgehend eine groß angelegte Suchaktion gestartet.

Polizei und Bergrettung waren mit zahlreichen Einsatzkräften, zwei Hubschraubern, Suchhunden und Drohnen im Einsatz. Die Suche blieb bisher ohne Ergebnis und wird am Freitag fortgesetzt, hieß es.