oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Seit Mittwoch

Deutscher Urlauber (61) in Vorarlberg vermisst

Seilbahn fährt durch das grüne Kleinwalsertal bei Riezlern mit Bergen und Wald im Hintergrund.
© Getty Images
Ein 61-jähriger Mann aus Deutschland wird seit Mittwoch im Kleinwalsertal vermisst.
OE24 auf Google bevorzugen

Der Urlauber hatte seine Unterkunft im deutschen Oberstdorf laut Polizei alleine verlassen und wurde zuletzt bei der Ifen-Bergbahn in Hirschegg im Kleinwalsertal gesehen. Da der Mann auf eine regelmäßige Medikamenteneinnahme angewiesen ist, wurde umgehend eine groß angelegte Suchaktion gestartet.

Auch interessant

Norweger beten vor Schloss für König Harald

Lebensgefahr: Bauer (82) in Kreiselwender geraten

Wolfgang Ambros: heute steigt der Konzert-Aufreger

Polizei und Bergrettung waren mit zahlreichen Einsatzkräften, zwei Hubschraubern, Suchhunden und Drohnen im Einsatz. Die Suche blieb bisher ohne Ergebnis und wird am Freitag fortgesetzt, hieß es.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Lebensgefahr: Bauer (82) in Kreiselwender geraten

MAK-Coup: Beute von Kunst-Dieben noch viel wertvoller

Deutscher Urlauber (61) in Vorarlberg vermisst

Bayer darf chinesische Pharmafirma übernehmen

Jetzt erreicht die Wespen-Saison ihren Höhepunkt

Polit-Eklat um BZÖ Kandidatin

Deutscher bekam Ausrüstung nach 63 Jahren zurück

Das ist Marc Janko

182.000 Dosen wurden nicht verimpft

Hunde gefährden die Umwelt