Bauer (82) von Heuwender erfasst: Lebensgefahr

Ein 82-jähriger Landwirt wurde bei Heuarbeiten von seinem landwirtschaftlichen Gerät erfasst und erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen.

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Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am Donnerstagnachmittag im Bezirk Murau ereignet. Ein 82-jähriger Landwirt wurde bei Heuarbeiten von seinem landwirtschaftlichen Gerät erfasst und erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Nach dem Unfall musste er mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Klagenfurt geflogen werden.

Enkel wollte helfen

Der Unfall passierte gegen 17.30 Uhr. Der Pensionist war mit seinem Traktor und einem Kreiselwender auf dem Feld unterwegs. Offenbar verfing sich ein Teil eines Weidezauns in der Maschine. Der Mann stoppte daraufhin das Gerät und machte sich daran, den Zaun zu entfernen. Sein 26-jähriger Enkel wollte ihn bei den Arbeiten unterstützen. Dabei geriet der Großvater in den Kreiselwender und wurde schwer verletzt. Der Enkel reagierte sofort und setzte die Rettungskette in Gang. Kurz darauf wurde der Verletzte mit dem Hubschrauber ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt gebracht.

Unfallhergang wird geprüft

Wie es genau zu dem folgenschweren Zwischenfall kommen konnte, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Behörden prüfen den Ablauf des Unfalls. Für den 82-Jährigen zählt nun jede Minute: Er befindet sich nach dem dramatischen Vorfall in medizinischer Behandlung.