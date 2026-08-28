Unwetter-Alarm: Land appelliert an die Bevölkerung

Für den Großraum Innsbruck und das Tiroler Unterland gilt eine orange Unwetterwarnung. Die Experten von GeoSphere Austria erwarten Gewitter mit Sturmböen und lokalem Hagel.

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Die Unwetter-Warnung gilt von Freitag 16 Uhr bis Samstag 4 Uhr. Neben dem Großraum Innsbruck und dem Tiroler Unterland sind auch die Salzburger Umgebung sowie Teile Oberösterreichs betroffen. Für die Lage ist eine Tiefdruckentwicklung über den Britischen Inseln verantwortlich. In einer südwestlichen Höhenströmung gelangt feuchtwarme Luft nach Mitteleuropa und trifft über Österreich auf eine Kaltfront.

Gewitter-Warnung für große Teile des Landes. © GeoSphere Austria

Mögliche Unwetter-Gefahren

Vor und während des Kaltfrontdurchganges muss mit kurzzeitigem Starkregen, Hagel sowie Sturmböen von bis zu 90 km/h gerechnet werden. Laut "GeoSphere Austria" sind diese Unwetter-Auswirkungen in den orangen Warngebieten möglich: Blitzschläge könnten Brände an Gebäuden oder Bäumen auslösen sowie Stromausfälle verursachen. Windböen drohen Äste abzubrechen, Bäume zu entwurzeln und Dächer zu beschädigen. Im Straßen-, Schienen- und Flugverkehr ist wegen Aquaplaning, Seitenwind und schlechter Sicht mit Behinderungen und erhöhter Unfallgefahr zu rechnen. Straßen könnten durch Muren, umgestürzte Bäume oder Unterspülungen unpassierbar werden, zudem könnten Überflutungen von Unterführungen, Kellern und Garagen drohen.

Empfohlene Maßnahmen für die Bevölkerung

Das Land Tirol ruft die Bevölkerung dazu auf, die Prognosen aufmerksam zu verfolgen.

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Experten raten in den betreffenden Warngebieten, bewegliche Gegenstände wie Gartenmöbel, Trampoline oder Partyzelte im Freien rechtzeitig zu sichern, Sonnenschirme abzuspannen und Markisen einzuziehen. Fenster, Türen, Garagentore und Dachfenster sollten geschlossen bleiben. Zudem wird empfohlen, mögliche Verspätungen im Verkehr sowie vorübergehende Stromausfälle einzuplanen. Ab Samstag soll sich das Wetter wieder beruhigen.