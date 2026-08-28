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Identität unklar

Österreicherin (27) tot in Auto entdeckt

Carabinieri (Symbolbild)
© Getty Images
In der friaulischen Provinz Udine wurden eine Frau und ein Hund in einem Kleintransporter tot aufgefunden. Der Lieferwagen hat ein österreichisches Nummernschild.
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Eine 27-jährige Österreicherin und ihr Hund sind am Freitag in Pontebba in der friaulischen Provinz Udine tot in einem Kleintransporter mit österreichischem Nummernschild gefunden worden. Die Leiche lag auf den hinteren Sitzen des Fahrzeuges. Das Fahrzeug war in der Ortschaft Pietratagliata auf einem Parkplatz nahe einer Brücke über die Staatsstraße 13 abgestellt. Nach ersten Erkenntnissen könnte die Frau bereits seit mehreren Tagen tot sein.

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Ein Passant hatte die Frau Freitagfrüh entdeckt und Alarm geschlagen wie der Bürgermeister von Pontebba Ivan Buzzi gegenüber der APA bestätigte. Bei dem Pkw handelt es sich nach Angaben örtlicher Medien um einen Volkswagen Caddy. Die Ermittler versuchen nun, die Identität der Frau zu klären.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gibt es keine klaren Hinweise auf die Todesursache. Spuren im und am Fahrzeug sowie die medizinischen Befunde werden jetzt ausgewertet. Mit dem Fall beschäftigt sich die Staatsanwaltschaft Udine.

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