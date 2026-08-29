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Zypern

Sturm-Wahnsinn wütet auf Urlaubsinsel

Starker Wind wirbelt Staub auf, während Bäume sich im Sturm auf Zypern biegen.
© AFP
Ein schwerer Sturm hat Teile Zyperns getroffen und Boote vor der Südostküste der Insel in Not gebracht.
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Eines davon wurde von den hohen Wellen gegen die Felsen gedrückt und sank. Im Gebiet des Kap Greco rettete ein Hubschrauber des zypriotischen Zivilschutzes einen Menschen aus der stürmischen See, wie zypriotische Medien berichteten.

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Auch abseits der Küste führte das Unwetter zu zahlreichen Problemen. In verschiedenen Teilen der Insel liefen Straßen und Gebäude mit Wasser voll, Bäume stürzten um, es kam zu Erdrutschen und Stromausfällen. Zudem traf ein Blitz einen Mann. Er wurde nach Angaben von Ärzten verletzt, er sei jedoch außer Lebensgefahr, berichtete der zypriotische Rundfunk. Die Feuerwehr erhielt zahlreiche Notrufe wegen Unwetterschäden. Die meisten Einsätze gab es nach Angaben eines Feuerwehrsprechers im Raum der Hauptstadt Nikosia.

Das Unwetter beeinträchtigte auch den Flugverkehr der Flughäfen Larnaka und Pafos. Nach Angaben der Betreiberfirma Hermes Airports mussten am Samstagvormittag elf Flüge auf andere Flughäfen umgeleitet werden. Flüge seien jedoch nicht gestrichen worden, sagte Hermes-Airports-Direktorin Maria Kouroupi. Nachdem sich das Wetter gebessert hatte, kehrten die vorübergehend umgeleiteten Flugzeuge nach Zypern zurück.

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