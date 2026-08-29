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Schock-Moment

Boot mit 10 Österreichern geht vor Triest unter

Mehrere Segelboote liegen im Hafen von Triest, im Hintergrund Stadt und Karst-Hochplateau.
© LightRocket via Getty Images
Boot mit zehn Österreichern vor Triest gekentert - alle gerettet
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Ein unter österreichischer Flagge fahrendes Motorboot mit zehn Österreichern an Bord ist am Samstag in der Adria gesunken. Alle Schiffbrüchigen wurden gerettet, berichtete die Nachrichtenagentur ANSA. Zu dem Notfall kam es rund 300 Meter vom Hafen Triest entfernt.

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Das Boot, die "Diwa II", war den Angaben zufolge in der Früh von Porto Piccolo-Sistiana mit Ziel Izola in Slowenien ausgelaufen. Vermutlich infolge eines Defekts am Antriebssystem drang Wasser ins Boot und brachte dieses in kurzer Zeit zum Sinken.

Die zehn schiffbrüchigen Österreicher wurden bei einer eingeleiteten Rettungsaktion per Boot zur Triestiner Hafenbehörde gebracht. Dort wurden sie medizinisch versorgt, berichtete ANSA.

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