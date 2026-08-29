YouTube-Star verprügelt Ehefrau

Jean Pierre "JP" Kraemer (45) und Julia Meck (25) galten lange als glückliches Paar. Doch inzwischen werden immer mehr Details über die schwierige Beziehung bekannt. Neben dem Polizeieinsatz im Juli sorgt nun ein weiteres Video für Aufsehen.

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Unabhängig von dem Streit im Juli, bei dem Kraemer seiner eigenen Aussage zufolge seiner Frau eine Kette vom Hals riss und sie mit der flachen Hand schlug, ist nun eine weitere Aufnahme aufgetaucht.

Das Video soll bereits im November 2024 entstanden sein – nur wenige Monate nach der Hochzeit des Paares. Darauf ist zu sehen, wie Kraemer seine Frau am Hals packt und heftig wegstößt. BILD berichtet zudem von Würgen und Ziehen an den Haaren.

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Damit steht der Vorwurf eines weiteren körperlichen Übergriffs im Raum, der zeitlich deutlich vor dem Polizeieinsatz vom 26. Juli liegt.

Polizei rückte im Juli an

Am 26. Juli eskalierte ein weiterer Streit. Laut Polizei wurde gegen einen 45-jährigen Dortmunder eine Strafanzeige wegen des Verdachts der vorsätzlichen einfachen Körperverletzung und Sachbeschädigung aufgenommen. Kraemer selbst bestätigte später in einem YouTube-Video, seine Frau geschlagen und ihr die Kette vom Hals gerissen zu haben. "Das war nicht in Ordnung von mir", erklärte er.

Für Kraemer hatte der Vorfall unmittelbare Konsequenzen: Er durfte die gemeinsame Villa nicht mehr betreten. Ein Gericht verlängerte das Annäherungsverbot gegenüber seiner Ehefrau anschließend um weitere sechs Monate.

Schon früher Hinweise auf Probleme

Auch aus dem Umfeld des Paares wurden Vorwürfe über frühere Probleme laut. Mitarbeiter berichteten gegenüber BILD, Julia Meck sei bereits wenige Monate nach der Hochzeit wiederholt mit blauen Flecken aufgefallen. Sie habe diese Verletzungen damals unter anderem mit Unfällen beim Spielen mit den Hunden oder mit Stößen erklärt.

Kraemer räumt Gewalt ein

In seinem rund neunminütigen YouTube-Video sprach Kraemer offen über die Eskalation im Juli. "Man schlägt Frauen nicht, das war nicht in Ordnung", sagte der 45-Jährige.

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Gleichzeitig behauptet Kraemer, auch er sei von seiner Ehefrau geschlagen worden. Die Schläge, die er bekommen habe, seien nach seiner Darstellung "ein Vielfaches stärker und auch mehr" gewesen. Diese Angaben stammen ausschließlich von Kraemer und sind bislang nicht unabhängig bestätigt.

Die Ehe ist inzwischen beendet. Julia Meck hat sich zu den Vorwürfen bislang nicht öffentlich geäußert.