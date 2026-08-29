Johanni Enthauptung
Alte Bauernregel: Wenn es heute noch regnet...
Der 29. August galt im alten Bauernkalender als wichtiger Schwellentag am Ende des Sommers. An diesem Datum entscheidet sich nach der Überlieferung, wie die Ernte ausfallen wird.
Die bekannteste Bauernregel für diesen Tag lautet: "Regen an Johannis Enthauptung verdirbt alle Nüsse." Diese Weisheit bezieht sich auf die direkten Auswirkungen von Niederschlägen auf die Früchte.
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Gefahr für Walnüsse und Haselnüsse
Nässeres Wetter zu diesem Zeitpunkt schadete den heranreifenden Baumnüssen deutlich. Betroffen sind davon sowohl Walnüsse als auch Haselnüsse. Die Feuchtigkeit kann dabei die Schalen der Nüsse angreifen und in der Folge zu Fäulnis oder Schimmel führen.
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