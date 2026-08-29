Leiche am Inn-Ufer in Innsbruck gefunden

In Innsbruck ist am Donnerstagabend im Bereich Mühlau am Ufer des Inns eine tote Person aufgefunden worden.

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Bei dem Mann handle es sich mit höchster Wahrscheinlichkeit um einen vermissten 29-Jährigen aus Ötz (Bezirk Imst). Die Leiche sei mit Unterstützung der Wasserrettung geborgen worden. Eine Obduktion am Freitag habe keine Indizien in Richtung Fremdverschulden ergeben, teilte die Tiroler Polizei am Samstag mit.

Der Türke galt seit 16. August als abgängig. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften hatte damals nach einer angeblich im Wasser treibenden Person gesucht, die in der Früh von Passanten in Silz (Bezirk Imst) beobachtet worden war.

Die Suchaktion an Ötztaler Ache und Inn, an der sich mehrere Feuerwehren, Wasserrettung und die Polizei beteiligten, blieb jedoch zunächst ergebnisl