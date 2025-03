× Netrebko & Yusif: Neues Liebesduett in Wien

Seit Sommer 2024 getrennt, jetzt wieder gemeinsam auf einer Wiener Bühne. Anna Netrebko und Yusif Eyvazov liefern am Sonntag im Konzerthaus einen Duett-Abend mit den Opern-Highlights von Giacomo Puccini und einer sehnsüchtigen Liebesszene.

Im Sommer 2024 gaben Anna Netrebko und Yusif Eyvazov das überraschende Liebes-Aus bekannt. Jetzt treten sie wieder gemeinsam in Wien auf. Am Sonntag liefern sie im Konzerthaus einen Duett-Abend mit den Opern-Highlights von Giacomo Puccini. Ein eingespieltes Programm mit dem man schon im Sommer bei „Klassik am Dom“ in Linz für Ovationen sorgte.

© Olga Rubio Dalmau ×

© Maximo Parpagnoli ×



Auch im Wien will man vom Opener „Popolo di Pekino“ bis zum Finale „Vogliate mi bene“ die Highlights aus „La Bohème“, „Turandot“ oder „Tosca“ liefern. Und möglicherweise wieder eine kleine „Mogelpackung“: Denn zuletzt standen Anna Netrebko und Yusif Eyvazov bei ihrem Duett-Programm ja nur 3 1/2 Mal Seite an Seite auf der Bühne.

Anna Netrebko und Yusif Eyvazov © Instagram ×

Anna Netrebko und Yusif Eyvazov © Instagram ×

Dafür aber immerhin mit großem Herzbeben: Beim leidenschaftlichen Duett „Tu, tu, amore? Tu?“ („Du, Du! Geliebter!“) aus „Manon Lescaut“ lieferte man eine sehnsüchtige Liebesszene. Schmachtende Blicke, innige Umarmungen und vertraute Liebkosungen inklusive.

© zeidler ×

© zeidler ×

Unterstützt von der Schweizer Sopranistin Daria Rybak und dem französischen Bariton Jérôme Boutillier will in Wien man auch bei dritten Akt aus „La Boheme“ gemeinsam schmachten und bei den Solo-Zugaben noch einmal aus dem Vollen schöpfen: Netrebko hat dafür die eindringliche Maria-Callas-Referenz-Arie „O mio babbino caro“ einstudiert und Eyvazov als Rausschmeißer sogar den Opern-Evergreen „Nessun Dorma“.