Im Sommer trennten sich die Operndiva und ihr Ehemann. Nun soll es eine neue Liebe geben.

Auf der Bühne ist Anna Netrebko immer hochpräsent und ihre Ausstrahlung zieht alle in den Bann.

Funkenflug

Schon öfter wirkte es darum so, als wäre das Schau- und Singspiel zwischen ihr und ihren Partnern echt. Nicht ganz unbegründet, denn immerhin war sie schon zwei Mal mit einem Kollegen verheiratet: Mit Erwin Schrott hat sie Sohn Tiago (16) und von Tenor Yusif Eyvazov ist sie seit dem Sommer getrennt. „Nach zehn glücklichen, gemeinsamen Jahren haben wir die schwierige, aber freundschaftliche Entscheidung getroffen, uns zu trennen,“ so das Ex-Paar damals.

Wieder verliebt

Nun soll ein weiterer Kollege ihr Herz erobert haben. Der rumänisch-ungarische Sänger Alexander Köpeczi (35). Zwischen ihm und ihr soll es auf der Bühne gefunkt haben; kennengelernt haben sich die zwei im April in Neapel - da standen sie zusammen für "La Gioconda" auf der Bühne. Er ist mit 35 Jahren etwas jünger als Netrebko, die im September ihren 53. Geburtstag gefeiert hat und optisch eine fesche Mischung ihrer beiden Ex-Partner.









Unterstützung

Am 2. Dezember soll sie ihm laut applaudiert haben, so berichten deutsche Medien. Da sang der in "Aida" den Ramfis in der Bayerischen Staatsoper und sie war verzückt. Er wiederum streute ihr Rosen auf Insta, als er Netrebko beim gemeinsamen Auftritt "unsere Königin" nannte. Noch verliert Netrebko über ihre neue Liebe keine Worte, genießt wohl lieber...