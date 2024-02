Brille und Dutt: Anna Netrebko begeistert als heiße Lehrerin

Operndiva hatte Spaß bei diesem Fotoshooting.

Was für ein fescher Look! Für ein Fotoshooting des Labels Yanina-Couture schlüpfte Opern-Star Anna Netrebko in ein sexy Outfit.

Outfit

Mit Brille, hochgesteckten Haaren und einem kecken Blüschen erinnerte sie damit an eine heiße Lehrerin .

Schlechte Schülerin

Passend zum Thema schreibt Anna Netrebko über ihre Schulzeit. Sehr überraschen für ihre Fans ist auf Insta zu lesen: „Ich war eine schlechte Schülerin, vermisse die Schule nicht.“