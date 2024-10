× Netrebko: neue Liebeshow mit Yusif in Wien

Trotz Trennung geht die Liebes-Show von Anna Netrebko und Yusif Eyvazov auf der Bühne weiter. Am 30. März singen sie gemeinsam im Wiener Konzerthaus.

Ende Juni haben sie sich getrennt. Im August standen Anna Netrebko und Yusif Eyvazov bei „Klassik am Dom“ dann doch wieder Hand in Hand auf einer heimischen Bühne. Jetzt folgt das Wein-Comeback: Am 30. März singt man gemeinsam im Konzerthaus die bekanntesten Arien und Duette von Giacomo Puccini. Die Tickets für den Klassik-Hit gibt's ab sofort bei oeticket, konzerthaus.at und auf ticket24.at.

„Nach zehn glücklichen gemeinsamen Jahren haben wir die schwierige, aber freundschaftliche Entscheidung getroffen, uns zu trennen!“ verkündetet Anna Netrbko und Yusif Eyvazov am 26. Juni via APA. Auf der Bühne zeigen sie jedoch weiter Gefühle: Schon in Linz lieferte man zu "Tu, tu, amore? Tu? („Du, Du! Geliebter!“) aus Manon Lescau eine sehnsüchtige Liebesszene. Schmachtende Blicke, innige Umarmungen und vertraute Liebkosungen inklusive. Jetzt bringen sie ihr Liebes-Duett auch nach Wen. Am 30. März stehen im Konzerthaus mit „In questa reggia“, „Sa dirmi, scusi“ oder „Vogliatemi bene“ die Highlights der Opern Turandot, La Boheme oder Madama Butterfly auf dem Programm.

Und wohl wieder in große Mode-Schau: bei "Klassik am Dom" führte Netrebko ja gleich vier verschiedene Traumroben aus.