Anna Netrebko: Bizarr! Sie zeigt sich als Braut mit Maschinengewehr!

Operndiva Anna Netrebko im neuen Gewand...

Huch, was ist denn hier los? Opern-Star Anna Netrebko (53) nimmt ihre Fans auf ihrem Insta-Account normalerweise mit in ihr buntes Leben.

Sie zeigt gerne Videos und Bilder aus ihrem Alltag und von Auftritten: Essen, Reisen, Familie, Freunde und Bühnenleben. All das erlebt man als Fan der Diva mit.

Kleid mit Maschinengewehr

Doch nun hat sie in einer Story Fotos von sich geteilt, die sehr bizarr wirken! Darauf ist sie im weißen Kleid mit Maschinengewehr zu sehen! Ist das eine Kostümprobe für eine Halloween-Party oder für ein blutiges Faschingsfest?





Neue Rolle

Nein, als Operndiva ist sie hier natürlich in einer neuen Rolle zu sehen. In einem Video, das sie während einer Pause aufgenommen hat, fordert sie ihre Fans auf, Fragen zu stellen und sagt: "Schaut, hier ist Morticia Adams!" Vom Look her vielleicht, aber es handelt sich hier um den Part der Abigaille aus Verdis Oper "Nabucco". Zu sehen ist sie so Anfang Oktober in der Staatsoper unter den Linden in Berlin.