Anna Netrebko: Liebes-Show mit Yusif nach Trennung

Erst kürzlich trennte sich das Opern-Paar - bei ihrem gemeinsamen Auftritt in Linz wirkten sie aber noch immer sehr vertraut.

Es war ein traumhafter Duettabend mit Arien von Giacomo Puccini - und es war der erste gemeinsame Österreich-Auftritt von Anna Netrebko und Yusif Eyvazov nach ihrer Trennung.

Das Ex-Paar sang unter anderem das leidenschaftliche Liebesduett "Tu, tu, amore? Tu?" („Du, Du! Geliebter!“) aus Manon Lescaut. Dabei wirkten Netrebko und Eyvazov mehr als nur vertraut. Fast so wie in Zeiten größter Verliebtheit - schmachtende Blicke, innige Umarmungen und vertraute Liebkosungen inklusive!

Auf Instagram postete Yusif am Tag nach dem Konzert seine Gefühle für Netrebko auf Instagram.

"Dein grenzenloses Talent und Deine Präsenz in meinem Leben verdienen grenzenlose Dankbarkeit. Danke, dass Du da bist. Danke, dass Du in meinem Leben bist. Ich werde nie aufhören, meinen Glückssternen für Dich zu danken. Lebe lange und strahle weiterhin so hell, denn du bist die Verkörperung der Musik", schrieb der Tenor an seine Ex-Frau.

Ein Liebes-Comeback ist hier vielleicht nicht ganz ausgeschlossen...