Anna Netrebko: Auftritt mit Luxus-Uhr um 60.000 Euro in der Mailänder Scala

Die Opern-Diva probt gerade mit Jonas Kaufmann in der Mailänder Scala für die Gedenk-Gala anlässlich Puccinis 100. Todestages.

"Diamonds are a girl's best friend" - was Marilyn Monroe bereits im Jahr 1949 besang, gilt auch heute noch. Opern-Diva Anna Netrebko ist ebenfalls ein großer Fan der edlen Steine und vor allem der teuren Schmuckstücke, die diese zieren. Bei den Proben zur Puccini-Gala in der Mailänder Scala hält sie eine Uhr mit zahlreichen Diamanten in die Kamera. Auf Instagram verlinkt sie dabei Chopard.

Uhr um 57.100 Euro

Im Zuge der Recherche lässt sich auch die Kaufsumme des edlen Stückes ermitteln. Es handelt sich dabei um die Luxus-Uhr "Happy Diamonds Joaillerie" in Roségold. Diese schlägt sich mit 57.100 Euro zu Buche. Also knapp 60.000 Euro. Das ist für die meisten mehr als ein Jahresgehalt. Donna Anna ist schon lange ein großer Fan des Uhren- und Schmuckherstellers. Immer wieder trägt sie die Luxus-Geschmeide zu Anlässen wie dem Opernball oder anderen Gala-Veranstaltungen.

Scala-Gala

Morgen Abend (29. November) wird die Diva dann auf der großen Bühne der Scala in Mailand funkeln. Gemeinsam mit Jonas Kaufmann gibt sie unter der Leitung von Riccardo Chailly ein Konzert zu Ehren von Giacomo Puccini. Das Programm spannt einen Bogen vom "Preludio Sinfonico", das Puccini 1882 für die Abschlussprüfung im Fach Komposition am Mailänder Konservatorium komponiert hatte, bis zum Intermezzo aus "Madama Butterfly", das 1904 an der Scala seine Uraufführung erlebte. Das Programm geht mit dem vierten Akt des ersten großen Erfolgs Puccinis, "Manon Lescaut", erstmals inszeniert 1893 am Teatro Regio in Turin, zu Ende. Neben den beiden Puccini-Interpreten Netrebko und Kaufmann ist auch die Italienerin Mariangela Sicilia zu erleben.





Kaufmann-Absage

Chailly dirigiert auch die offizielle Scala-Eröffnung am 7. Dezember mit Verdis "La forza del destino", für die Anna Netrebko bereits am Haus probt, während Kaufmann auf seinen ursprünglich geplanten Auftritt aus familiären Gründen verzichtete.