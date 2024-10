Anna Netrebko im 1.800-Euro-Look - doch ein Teil ist ein Schnäppchen!

Die Opern-Diva liebt teure Designer-Kleider. Dieses Mal griff sie für ihr Outfit allerdings gar nicht so tief in die Tasche.

Anna Netrebko ist für ihren extravaganten Mode-Geschmack bekannt. Je schriller und teurer, desto besser, lautet ihre Divise - zumindest wenn man sich die Bilder auf Instagram ansieht. Auch in einem ihrer neuesten Postings trägt sie ein kunterbuntes Glitzerkleidchen mit einem pinken Gürtel und schwarzen gebundenen Mascherln. Auf der Seite Operafashion findet man ihren Look zum Nachshoppen. Dabei fällt auf, auch Anna kauft ab und zu günstig ein.

Günstig trifft teuer

Die Tod's-Sneakers um 650 Euro und eine Prada-Tasche um rund 1.000 Euro sind zwar nicht wirklich leistbar für den Otto Normalverbraucher, dafür aber das Sister Jane Spectrum Sequin Mini Dress um "nur" 80,99 Euro. Es ist auf jeden Fall das günstigste Kleidungsstück, das Netrebko je auf ihrer Instagram-Seite gezeigt hat. Einmal trug sie Stiefel von Philipp Plein, die sich alleine schon mit 9.000 Euro zu Buche schlugen.





9.000 Euro für Stiefel

In ihrer Wohnung in Wien hat Donna Anna einen riesigen begehbaren Kleiderschrank, in dem sich Taschenliebhaber und Modefans im Allgemeinen wohlfühlen würden. Als eine der bestbezahlten Opernsängerinnen der Welt kann sie sich all den Luxus schließlich auch leisten.