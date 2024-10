Anna Netrebko: McDonald's-Besuch im Designer-Outfit

Die Opern-Diva zeigt ein Video von sich, auf dem sie in eine Filiale des Fastfood-Kette stolpert.

Anna Netrebko liebt Luxus, Partys und gutes Essen - ab und zu scheint es die Opern-Diva auch zu McDonald's zu verschlagen. "Big Mac und Pommes um Mitternacht", schreibt sie zu einem Foto, das sie beim Verzehren eben dieser zeigt. Dabei ist vor allem Netrebkos Outfit eher ungewöhnlich für einen Besuch beim Schachtelwirten. Die Fans wundern sich, einige versuchen Anna davon abzuhalten, Fastfood zu essen.

Mehr lesen:

Versace neben der Friteuse

In ihrem Posting verrät sie auch gleich, welche Luxusmarke sie diesmal trägt. Mit den beiden Hashtags "Versace" und "Yanina Couture" wird das aufgeklärt. "Hör auf Fast Food zu essen" und "Du trägst die Mode zum Abfall-(Essen)", lauten hier zwei der vielen Kommentare. Ein anderer schreibt: "Was für eine Belohnung. So lange es dich glücklich macht..."





Glücklich scheint die Diva auf dem Foto allemal zu sein. Vielleicht gab es aber davor auch das eine oder andere Gläschen Wein, denn in dem Video, das sie auf dem Weg in das Schnellrestaurant zeigt, wankt Netrebko bereits ein bisschen.