Anna Netrebko: Heißes Date in Madrid

Die Opern-Diva scheint aktiv auf der Suche nach einem neuen Mann zu sein - ihre Fans nimmt sie mit auf ein Date

Ein Strauß Rosen, zwei Drinks und eine heiße Salsa-Nacht. Opern-Diva Anna Netrebko (52) ist seit wenigen Monaten wieder auf dem Markt und genießt ihr Single-Leben. Jetzt nimmt sie die Fans in Madrid mit auf ein Date mit einem Unbekannten.

Zeigefreudige Anna

Immer wieder zog Netrebko in den vergangenen Wochen auf Instagram blank. Sie zeigte eben, was sie zu bieten hat. Die Trennung von Yusif gab sie im Juni bekannt. Seither hat man Donna Anna nicht mehr an der Seite eines Mannes gesehen. "Nach zehn glücklichen gemeinsamen Jahren, haben wir die schwierige aber freundschaftliche Entscheidung getroffen, uns zu trennen", gab das Promi-Paar bekannt.





Sieht man HIER ihren Neuen?

Auf der Tanzfläche im Salsa-Klub filmt Netrebko - dreht sich dabei im Kreis. In ihrer Story sieht man kurz einen Mann, der in ihrer Nähe tanzt. Ob es sich dabei, um ihr Date handelt?

Netrebko hatte ein Date im Salsa-Klub © Instagram

Mit Yusif scheint Donna Anna tatsächlich noch ein sehr gutes Verhältnis zu haben. Die beiden stehen immer wieder gemeinsam auf der Bühne und Eyvazov kümmert sich um ihren Sohn Tiago, als wäre es sein eigener.