Neo-Single Netrebko zieht auf Instagram blank

Die Opern-Diva zeigt sich sehr zur Freude ihrer Fans, wie Gott sie schuf

Oh, là, là...Anna Netrebko zeigt sich beim Nacktbaden auf Instagram. Die Opern-Diva urlaubt gerade an einem heimischen See und taucht im kühlen Nass ab. Sehr zur Freude ihrer Fans ganz ohne Kleidung. Sichtlich gut gelaunt posiert sie für die Kamera. Oder für einen neuen Mann? Denn die heißen Bilder muss ja schließlich auch jemand geknipst haben.

Netrebko zeigt sich nackt auf Instagram © Instagram





Netrebko in Flirt-Laune

Erst vor Kurzem gaben Anna Netrebko und Yusif Eyvazov ihre Trennung bekannt. "Nach zehn glücklichen gemeinsamen Jahren haben wir die schwierige, aber freundschaftliche Entscheidung getroffen, uns zu trennen", hieß es. Seither gibt Netrebko immer wieder heiße Einblicke in den sozialen Medien. Die Kleider werden knapper, sie zeigt immer mehr Haut. Offensichtlich ist der Neo-Single in Flirtlaune. Den Fans gefällt es.