Netrebko-Ex Eyvazov (47) mit ihrem Sohn in Mailand

Nach zehn Jahren haben sich Anna Netrebko (52) und Yusif Eyvazov (47) getrennt. Jetzt ist er mit ihrem Sohn auf Urlaub in Mailand.

Opernstar Eyvazov postete auf seinem Instagram-Kanal ein gemeinsames Foto mit seinem Stiefsohn Tiago in Mailand.

Dazu schrieb der stolze Stief-Papa: "Ein perfekter Tag mit meinem Buben". Zusammen essen sie Sushi und genießen einen rund um gelungenen Tag. Tiago ist das Kind von Netrebko und deren Ex-Partner Erwin Schrott. Nach dem entspannten Essen ging es für die beiden dann noch weiter zum shoppen.

Freundschaft aufrechterhalten

Netrebko und Eyvazov haben sich im Guten getrennt. Sie wollen ihre Freundschaft aufrechterhalten. Böses Blut gibt es nicht. Und auch der Familienfrieden scheint unabhängig von der Trennung der beiden in Takt. "Nach zehn glücklichen gemeinsamen Jahren haben wir die schwierige, aber freundschaftliche Entscheidung getroffen, uns zu trennen. Wir bleiben enge Freunde, vereint in unserer gemeinsamen Liebe zu Tiago", teilte das mittlerweile getrennte Paar mit.

Treten gemeinsam auf

Auch werden die beiden weiter zusammen auf der Bühne zu sehen sein. "Wir freuen uns auf die bereits angekündigten und künftigen gemeinsamen Auftritte", teilten sie mit. Momentan kann man sie in einer "Turandot" an der Mailänder Scala und im August in einer "Tosca" in der Arena in Verona sehen.