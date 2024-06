Netrebko und Eyvazov: Jetzt geht es um Millionen

Anna Netrebko hat sich als Opern-Star ein enormes Vermögen angehäuft

Erst vor wenigen Tagen machten Anna Netrebko (52) und ihr Noch-Gatte Yusif Eyvazov (47) ihre Trennung publik. Mit den Worten: Nach zehn glücklichen gemeinsamen Jahren haben wir die schwierige, aber freundschaftliche Entscheidung getroffen, uns zu trennen", gaben die beiden Opern-Stars bekannt, dass sie in Zukunft nur noch für Netrebkos Sohn Tiago und auf der Bühne ein Team bleiben.

Millionenvermögen durch Oper und Werbeaufträge.

"Wir werden keine weiteren Kommentare abgeben und bedanken uns bei allen dafür, unser Privatleben zu respektieren", appellierte das Paar in einem Statement an die Medien. Nach zehn Jahren Liebe steht also höchstwahrscheinlich eine Scheidung im Raum. Dabei könnte es um Millionen gehen, denn Anna Netrebko hat sich im Laufe der Jahrzehnte auf der Bühne ein Millionenvermögen aufgebaut. Lukrative Werbeaufträge gab es für die Diva obendrauf.

Immobilien, Luxus-Güter und Co

Ihren Reichtum stellt Donna Anna gerne auf Instagram zur Schau. 10.000 Euro für Glitzer-Stiefel, 6.000 Euro für ein Designer-Kleid. Übernachtungen um mehrere Hundert Euro und jeglichen Luxus, den man sich vorstellen kann, präsentiert sie hier. Vergangenes Jahr verkaufte Netrebko ihr Penthouse für 3,85 Millionen Euro. Das "Forbes"-Magazin schätzte ihr Jahreseinkommen auf mehrere Millionen. Ein Bericht, laut dem sie 2016 6,34 Millionen Euro verdiente, sorgte für Wirbel.

Sie bleiben eine Familie

So wie Netrebko und Eyvazov bisher mit der Trennung umgehen, wird es aber wohl nicht zu einem Rosenkrieg um das Vermögen kommen. Gerade waren die beiden gemeinsam mit Annas Sohn Tiago (er stammt aus der Beziehung zu Erwin Schrott) in Mailand unterwegs. Dazu schrieb Anna: "Manche Dinge sind für die Ewigkeit." Ihre Beziehung war es jedenfalls nicht.