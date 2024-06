Netrebko: Erstes Posting nach Trennung von Yusif

Anna Netrebko zeigt sich erstmals nach der Schock-Nachricht wieder in der Öffentlichkeit

Nach zehn Jahren verkündete das Klassik-Traumpaar Anna Netrebko (52) und Yusif Eyvazov (47) sein Ehe-Aus. "Wir bleiben enge Freunde, vereint in unserer gemeinsamen Liebe zu Tiago", hieß es in einer gemeinsamen Aussendung. "Wir freuen uns auf die bereits angekündigten und künftigen gemeinsamen Auftritte", sagte Netrebko gegenüber der APA. Also bleiben uns die beiden zumindest auf der Bühne als Dreamteam erhalten.

Erstes Posting zeigt schlanke Anna

In einem ersten Instagram-Posting zeigt sich die Opern-Diva in einer schwarzen Robe solo auf dem Parkett. Dazu schreibt sie: "Partynacht". Ihre Fans feiern die "neue" Anna Netrebko: "Meine Diva" und "du bist die Queen der Oper", lauten zwei der vielen positiven Kommentare.