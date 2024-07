Nach Trennung - Anna Netrebko postet: "Ich bin verliebt in dich"

Die Opern-Diva zeigt sich strahlend und deutlich erschlankt - ist etwa ein neuer Mann dafür verantwortlich?

Opern-Star Anna Netrebko und ihr Noch-Gatte Yusif Eyvazov gehen seit kurzem getrennte Wege. Seither zeigt die Wahl-Wienerin, dass sie Partys mit Freundinnen genießt und gerne spät nachts in Restaurants unterwegs ist. "Es ist wichtig, nach einem Auftritt das richtige Restaurant zu finden", schreibt sie auf Instagram. "Turandot ist hungrig."

"Verliebt in dich" als Botschaft an...?

Donna Anna gibt Einblick in ihr Leben. Sie zeigt sich sowohl auf der Bühne, als auch backstage mit ihren Co-Stars, beim Abendessen und danach. Im Nobel-Restaurant und Club Justme Milano scheint Netrebko nach ihrer Show gefeiert zu haben. Auf einem Bild, das sie im Garten des Lokals aufgenommen hat, ist zu lesen "In love with you" (Deutsch: "Verliebt in dich").

Im Garten des Restaurants ist zu lesen: "In love with you", also "Ich bin verliebt in dich" © Instagram

An wen Anna Netrebko wohl bei diesen Worten denkt? Das bleibt vorerst noch ein Geheimnis. Mit Yusif Eyvazov war die Diva jedenfalls zehn Jahre glücklich in einer Beziehung. Im Jahr 2015 heirateten die beiden. Für Netrebkos Sohn Tiago (er stammt aus der Beziehung mit Erwin Schrott) wollen die beiden auch in Zukunft gemeinsam sorgen.