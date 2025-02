× Hitler-Eklat um Kanye West

Skandal-Rapper Kanye West dreht komplett durch – er setzte Nazi-Postings ab.

US-Musiker Kanye West veröffentlichte auf der Plattform X (ehemals Twitter) mehrere schockierende Statements, in denen er unter anderem Adolf Hitler lobt. In einem seiner Tweets schreibt er: "Ich bin ein Nazi. Hitler war soooo fresh und ich werde es normalisieren, über Hitler zu sprechen." Außerdem schrieb er: "Ich liebe Hitler, was jetzt ihr Bitches."

© X/kanyewest

© X/kanyewest ×

Kanye attackierte bereits in der Vergangenheit Juden

Bereits in der Vergangenheit teilte der Skandal-Rapper gegen Juden aus: 2022 attackierte er erstmals öffentlich Juden auf Social Media. In einem Interview hatte Kanye West gesagt, dass er jüdischen Menschen Unglück wünsche, weil sie ihm bei Musikgeschäften Unrecht getan hätten. Aufgrund der Beleidigungen hatten damals mehrere Unternehmen die Zusammenarbeit mit Kanye West gekündigt.

In seinem X-Ausraster machte West jetzt klar, dass er sich niemals für seine Äußerungen entschuldigen werde. Kanye West: "Ich liebe es, wenn Juden zu mir kommen und mir sagen, dass sie nicht mehr mit mir arbeiten können."

Kanye West hetzte nicht nur gegen Juden und lobte Hitler, sondern rief dazu auf Sean "Diddy" Combs aus dem Bundesgefängnis zu befreien. Der Musikmogul ist im Gefängnis und wartet auf seinen Prozess. Sean Combs ist wegen Sexhandel und organisierter Kriminalität angeklagt.