Die Opern-Diva wird auf den sozialen Medien immer zeigefreudiger

Vor knapp zwei Monaten gab das wohl bekannteste Paar der Klassikwelt seine Trennung bekannt. Anna Netrebko (52) und Yusif Eyvazov (47) ließen über eine Pressemitteilung ausrichten folgendes: "Nach zehn glücklichen gemeinsamen Jahren haben wir die schwierige, aber freundschaftliche Entscheidung getroffen, uns zu trennen." Von bösem Blut sei jedoch keine Spur: "Wir bleiben enge Freunde, vereint in unserer gemeinsamen Liebe zu Tiago."





Netrebko buhlt um die Aufmerksamkeit ihrer Follower

Seither zeigt sich Donna Anna viel freizügiger auf ihrem Instagram-Kanal. Einmal badet sie oben ohne in einem See, dann tanzt sie mit tiefem Ausschnitt lasziv im Regen. Zuletzt posierte sie mit gespreizten Beinen in einem transparenten Kleid.

Anna Netrebko zeigt sich gut gelaunt in ihrem Kostüm-Fundus. Dabei trägt sie nichts, als ein Fell. © Instagram

Aftershowparty mit Yusif

Jetzt lässt Donna Anna die Hüllen komplett fallen. Ihren Intimbereich und ihre Brüste bedeckt sie mit einem Fellteppich. Abermals stellt sich die Frage, wer das intime Foto geknipst hat? In Verona war jedenfalls wieder Netrebkos Ex Yusif Eyvazov backstage dabei. Nachher ging es für die illustre Runde zur Aftershowparty.